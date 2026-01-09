Золото подешевело, однако все еще на пути к недельному росту, - Reuters

Агентство пишет, что цены на золото в пятницу, 9 января, частично компенсировали потери, поскольку инвесторы оценивали геополитическую ситуацию на фоне перебалансировки товарных индексов. Кроме того, повлияло и ожидание публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти сегодня.

"Золото преодолело некоторые колебания, связанные с перебалансировкой индекса, которые оно претерпело ранее, поскольку инвесторы стремятся добавить золото в свой портфель ввиду недавнего усиления геополитических рисков", - рассказал главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотер.

Золото, которое считается традиционным активом-убежищем, имеет тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

Экономисты прогнозируют умеренный рост занятости на 60 000 рабочих мест и небольшое снижение уровня безработицы с 4,6% до 4,5%.

"Если мы увидим относительно низкие показатели занятости ниже 70 000, это должно заставить ФРС продолжить политику снижения ставок в этом году", - отметил Уотер.

26 декабря золото достигло рекордного уровня в 4549,71 долларов за унцию. Эксперты прогнозируют рост цены на золото до 5000 долларов за унцию в первой половине 2026 года на фоне роста геополитических рисков и увеличения задолженности.