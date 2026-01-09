Золото подешевело, однако все еще на пути к недельному росту, - Reuters

Спотовое золото подешевело на 0,2% до 4465,96 долларов за унцию (31,1 грамм), но все еще остается на пути к недельному росту более чем на 2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что цены на золото в пятницу, 9 января, частично компенсировали потери, поскольку инвесторы оценивали геополитическую ситуацию на фоне перебалансировки товарных индексов. Кроме того, повлияло и ожидание публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти сегодня.
"Золото преодолело некоторые колебания, связанные с перебалансировкой индекса, которые оно претерпело ранее, поскольку инвесторы стремятся добавить золото в свой портфель ввиду недавнего усиления геополитических рисков", - рассказал главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотер.
Золото, которое считается традиционным активом-убежищем, имеет тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.
Экономисты прогнозируют умеренный рост занятости на 60 000 рабочих мест и небольшое снижение уровня безработицы с 4,6% до 4,5%.
"Если мы увидим относительно низкие показатели занятости ниже 70 000, это должно заставить ФРС продолжить политику снижения ставок в этом году", - отметил Уотер.
26 декабря золото достигло рекордного уровня в 4549,71 долларов за унцию. Эксперты прогнозируют рост цены на золото до 5000 долларов за унцию в первой половине 2026 года на фоне роста геополитических рисков и увеличения задолженности.
Напомним, в конце 2025 года цены на золото выросли до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.
На фоне стремительного роста цен на золото существенно подорожало и серебро. Его стоимость поднялась на 2,7% и достигла рекордных 68,99 доллара за унцию.
В начале декабря мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума, превысив отметку в 60 долларов за унцию.