UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Золото пішло "на дно" через свята у Китаї: скільки коштує

Фото: золото пішло "на дно" через свята у Китаї (flickr com National)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 17 лютого, ціни на золото знизилися до мінімуму більш ніж за тиждень. На це вплинуло святкування китайського Нового року.

Спотова ціна на золото впала на 1,5% - до 4 918,65 долара за унцію. На початку сесії втрати перевищували 2%.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні подешевшали на 2,2% - до 4 937 доларів за унцію.

Аналітики пояснюють падіння слабким попитом через святковий період. 

"Низька ліквідність у зв'язку зі святами в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, але, очевидно, і в США, означає, що на ринку просто не було попиту", - зазначають експерти.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї залишаються закритими через святкування Місячного Нового року.

Крім того, 16 лютого американські ринки не працювали у зв’язку з Днем президентів.

Додатковий тиск на золото чинило зміцнення долара. Індекс долара США зріс на 0,2% щодо кошика валют, що зробило дорогоцінний метал, ціни на який встановлюються в доларах, менш доступним для власників інших валют.

Коливання на ринку

Нагадаємо, наприкінці січня ціна на золото оновила історичний максимум, піднявшись до 5600 доларів за унцію. Однак після цього ринок різко розвернувся вниз.

За півтори доби дорогоцінні метали пережили один із найбільших обвалів за десятиліття - сукупні втрати ринку перевищили 7 трлн доларів.

Срібло подешевшало більш ніж на 30%, золото втратило 13,6%, платина впала на 27%, а паладій - більш ніж на 21%.

Падіння відбулося на тлі масштабного розпродажу: інвестори масово виходили з позицій після періоду стрімкого й перегрітого зростання цін.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКурс банківських металівКитайский Новый год