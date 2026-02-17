Золото пішло "на дно" через свята у Китаї: скільки коштує

Спотова ціна на золото впала на 1,5% - до 4 918,65 долара за унцію. На початку сесії втрати перевищували 2%.

Ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні подешевшали на 2,2% - до 4 937 доларів за унцію.

Аналітики пояснюють падіння слабким попитом через святковий період.

"Низька ліквідність у зв'язку зі святами в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, але, очевидно, і в США, означає, що на ринку просто не було попиту", - зазначають експерти.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї залишаються закритими через святкування Місячного Нового року.

Крім того, 16 лютого американські ринки не працювали у зв’язку з Днем президентів.

Додатковий тиск на золото чинило зміцнення долара. Індекс долара США зріс на 0,2% щодо кошика валют, що зробило дорогоцінний метал, ціни на який встановлюються в доларах, менш доступним для власників інших валют.