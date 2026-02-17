Золото пошло "на дно" из-за праздников в Китае: сколько стоит

Во вторник, 17 февраля, цены на золото снизились до минимума более чем за неделю. На это повлияло празднование китайского Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спотовая цена на золото упала на 1,5% - до 4 918,65 доллара за унцию. В начале сессии потери превышали 2%.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на 2,2% - до 4 937 долларов за унцию.
Аналитики объясняют падение слабым спросом из-за праздничного периода.
"Низкая ликвидность в связи с праздниками в последние 24 часа, особенно в Китае и Азии, но, очевидно, и в США, означает, что на рынке просто не было спроса", - отмечают эксперты.
Рынки материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи остаются закрытыми из-за празднования Лунного Нового года.
Кроме того, 16 февраля американские рынки не работали в связи с Днем президентов.
Дополнительное давление на золото оказывало укрепление доллара. Индекс доллара США вырос на 0,2% относительно корзины валют, что сделало драгоценный металл, цены на который устанавливаются в долларах, менее доступным для держателей других валют.
Напомним, в конце января цена на золото обновила исторический максимум, поднявшись до 5600 долларов за унцию. Однако после этого рынок резко развернулся вниз.
За полтора суток драгоценные металлы пережили один из крупнейших обвалов за десятилетие - совокупные потери рынка превысили 7 трлн долларов.
Серебро подешевело более чем на 30%, золото потеряло 13,6%, платина упала на 27%, а палладий - более чем на 21%.
Падение произошло на фоне масштабной распродажи: инвесторы массово выходили с позиций после периода стремительного и перегретого роста цен.