Золото оновлює рекорди на тлі падіння долара і стає головним захисним активом

Золото подорожчало більш ніж на 34% з початку року. Попит з боку центробанків та інвесторів зміцнив його позиції як захисного активу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Останнє зростання цін на золото було спричинене очікуваннями зниження ставок у США, сумнівами в незалежності Федеральної резервної системи та високим попитом з боку інвесторів і центробанків. За оцінками аналітиків, котирування можуть досягти нових рекордів найближчими тижнями.
Спотове золото 2 вересня оновило максимум на рівні 3527,5 долара за унцію. Експерти прогнозують діапазон 3600-3900 доларів у найближчій перспективі і не виключають досягнення позначки 4000 доларів у 2026 році, якщо збережуться економічна і геополітична невизначеність.
З початку року золото подорожчало більш ніж на 34%. Прогноз середньої ціни на 2025 рік підвищувався з січня по липень - від 2756 до 3220 доларів за унцію, згідно з опитуваннями Reuters.
Ринки очікують зниження ставки ФРС уже у вересні після заяви глави Джерома Пауелла про зростання ризиків для зайнятості. Це посилило позиції золота як захисного активу.
"Підтримує золото негативний прогноз щодо долара, заснований на очікуваннях зниження ставок ФРС, відтоку інвесторів з американських активів і невизначеності через тарифи", - зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.
Долар впав майже на 11% із січня, коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім. Більш слабкий долар робить золото, номіноване в американській валюті, дешевшим для власників інших валют.
Критика Трампом Пауелла і спроби змістити члена Ради керівників Лізу Кук посилили сумніви щодо незалежності ФРС. Це також стимулювало купівлю золота.
"Найсильнішим фактором залишається можливе втручання в роботу ФРС і сумніви в статусі долара як захисного активу", - сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.
На зростання інтересу до золота впливають геополітична напруженість на Близькому Сході і між Росією та Україною, а також активні закупівлі центробанків, особливо в країнах, що розвиваються. Центробанк Китаю в липні дев'ятий місяць поспіль збільшував свої золоті резерви.
За даними World Gold Council, центробанки планують збільшувати частку золота в резервах і скорочувати доларові активи протягом найближчих п'яти років.
"Поєднання зростання цін на золото і накопичення центробанками призвело до різкого збільшення його частки в резервах", - зазначив аналітик Deutsche Bank з дорогоцінних металів Майкл Хсю.
Нагадаємо, золото у квітні цього року вперше перевищило позначку 3500 доларів за унцію. Це сталося на тлі торговельної війни і намірів Трампа звільнити главу ФРС США Джерома Пауелла.
Тоді побоювання з приводу американської економіки призвели до падіння курсу долара до світових валют до мінімуму за три роки.