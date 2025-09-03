Золото обновляет рекорды на фоне падения доллара и становится главным защитным активом

Рост цен и прогнозы аналитиков

Последний рост цен на золото был вызван ожиданиями снижения ставок в США, сомнениями в независимости Федеральной резервной системы и высоким спросом со стороны инвесторов и центробанков. По оценкам аналитиков, котировки могут достичь новых рекордов в ближайшие недели.

Спотовое золото 2 сентября обновило максимум на уровне 3527,5 доллара за унцию. Эксперты прогнозируют диапазон 3600-3900 долларов в ближайшей перспективе и не исключают достижения отметки 4000 долларов в 2026 году, если сохранятся экономическая и геополитическая неопределенность.

Долгосрочные тенденции

С начала года золото подорожало более чем на 34%. Прогноз средней цены на 2025 год повышался с января по июль - от 2756 до 3220 долларов за унцию, согласно опросам Reuters.

Рынки ожидают снижения ставки ФРС уже в сентябре после заявления главы Джерома Пауэлла о росте рисков для занятости. Это усилило позиции золота как защитного актива.

Роль доллара и политические риски

"Поддерживает золото негативный прогноз по доллару, основанный на ожиданиях снижения ставок ФРС, оттоке инвесторов из американских активов и неопределенности из-за тарифов", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Доллар упал почти на 11% с января, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, дешевле для держателей других валют.

Критика Трампом Пауэлла и попытки сместить члена Совета управляющих Лизу Кук усилили сомнения в независимости ФРС. Это также стимулировало покупки золота.

Центральные банки и мировой спрос

"Наиболее сильным фактором остается возможное вмешательство в работу ФРС и сомнения в статусе доллара как защитного актива", - сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

На рост интереса к золоту влияют геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной, а также активные закупки центробанков, особенно в развивающихся странах. Центробанк Китая в июле девятый месяц подряд увеличивал свои золотые резервы.

По данным World Gold Council, центробанки планируют увеличивать долю золота в резервах и сокращать долларовые активы в течение ближайших пяти лет.

"Сочетание роста цен на золото и накопления центробанками привело к резкому увеличению его доли в резервах", - отметил аналитик Deutsche Bank по драгоценным металлам Майкл Хсю.