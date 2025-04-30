Золото на межі нового рекорду: прогноз середньої ціни на 2025 рік

Золото наближається до історичного рекорду завдяки зростаючому попиту серед інвесторів. Спотові ціни на метал виросли на 25% з початку 2025 року, майже наздогнавши 27% зростання за весь 2024 рік, а середня вартість інвестиційних зливків уже становить 2952 доларів за унцію за даними LSEG.

В опитуванні понад 40 аналітиків і трейдерів ринку прогнозують середню ціну золота 3065 доларів, що на 11,2% більше, ніж 2756 доларів, закладених у попередньому опитуванні три місяці тому.

Фактори, що підтримують зростання ціни на золото

Основними драйверами стрімкого подорожчання є геополітична нестабільність, інфляційні ризики та глобальні економічні виклики. У середині березня зливки уперше подолали позначку 3000 доларів, а минулого тижня пікові торги досягали 3500 доларів, перш ніж ціна скоригувалася до 3273 доларів за унцію.

Тривалі торгівельні суперечності між США і Китаєм, дедоларизаційні процеси та агресивна тарифна політика посилюють попит на золото як на "тиху гавань" для інвесторів. Вони шукають захисту від коливань валютних курсів і страху перед рецесією, що додає підтримки дорогоцінному металу.

Водночас ринок стикається з низкою потенційних ризиків: високі ціни стримують попит у ювелірному секторі, а вповільнення викупу зливків центральними банками може позначитися на обсягах закупівель. За умов зниження торгової напруги та пом’якшення рецесійних побоювань привабливість золота як безпечного активу може тимчасово знизитися.

Попри це, аналітичні дані вказують, що до кінця 2025 року метал може встановити нові історичні максимуми. Золото й надалі слугуватиме важливим інструментом диверсифікації портфелів для інвесторів, які прагнуть знизити ризики у періоди економічної невизначеності.