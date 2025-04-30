Золото на грани нового рекорда: прогноз средней цены на 2025 год

Золото приближается к историческому рекорду благодаря растущему спросу среди инвесторов. Спотовые цены на металл выросли на 25% с начала 2025 года, почти догнав 27% роста за весь 2024 год, а средняя стоимость инвестиционных слитков уже составляет 2952 долларов за унцию по данным LSEG.

В опросе более 40 аналитиков и трейдеров рынка прогнозируют среднюю цену золота 3065 долларов, что на 11,2% больше, чем 2756 долларов, заложенных в предыдущем опросе три месяца назад.

Факторы, поддерживающие рост цены на золото

Основными драйверами стремительного подорожания являются геополитическая нестабильность, инфляционные риски и глобальные экономические вызовы. В середине марта слитки впервые преодолели отметку 3000 долларов, а на прошлой неделе пиковые торги достигали 3500 долларов, прежде чем цена скорректировалась до 3273 долларов за унцию.

Продолжающиеся торговые противоречия между США и Китаем, дедолларизационные процессы и агрессивная тарифная политика усиливают спрос на золото как на "тихую гавань" для инвесторов. Они ищут защиты от колебаний валютных курсов и страха перед рецессией, что добавляет поддержки драгоценному металлу.

В то же время рынок сталкивается с рядом потенциальных рисков: высокие цены сдерживают спрос в ювелирном секторе, а замедление выкупа слитков центральными банками может сказаться на объемах закупок. В условиях снижения торгового напряжения и смягчения рецессионных опасений привлекательность золота как безопасного актива может временно снизиться.

Несмотря на это, аналитические данные указывают, что до конца 2025 года металл может установить новые исторические максимумы. Золото и в дальнейшем будет служить важным инструментом диверсификации портфелей для инвесторов, которые стремятся снизить риски в периоды экономической неопределенности.