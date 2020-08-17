Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Цены на золото растут в понедельник, 17 августа, на фоне ослабления доллара. При этом инвесторы ждут деталей стратегии Федрезерва США относительно снижения ущерба от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 1954,74 долларов за тройскую.

По итогам прошлой недели золото подешевело на 4,5%, рекордными темпами с марта, поскольку инвесторы пересматривали свои позиции. Золото опустилось с пика в 2072,50 долларов, который был достигнут 7 августа.

"Мы наблюдаем фазу консолидации после распродажи на прошлой неделе", - сказал главный аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каса, добавив, что "интерес к золоту остается повышенным".

Рынок находится в поиске равновесия, но сигналы дальнейшего смягчения политики центробанков и превышение отметки в 1960 долларов за унцию могут обеспечить пространство для дальнейшего ралли, сказал он.

Курс доллара к корзине основных валют упал до более чем недельного минимума, что делает золота дешевле для держателей других валют.

Тем временем число случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти, особенно в США и Индии, омрачая надежды на восстановление экономики.

Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в среду, и рынки будут искать в этом документе любые намеки на возможное изменение прогнозов на следующей встрече руководства Федрезерва в сентябре.

Напомним, цена на золото 4 августа обновила исторический максимум, пробив отметку в 2 тысяч долларов за унцию.

Отметим, в апреле один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию.