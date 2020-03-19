Bank of America объявил о начале рецессии в США

Фото: Bank of America (bankofamerica.com)

Падение будет глубоким, но недолгим, уже к лету экономика начнет восстанавливаться

Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. Об этом заявил экономист банка Мишель Мейер, передает телеканал CNBC

По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.

"Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру",- заявил экономист Bank of America. По его словам, "рабочие места будут потеряны, благосостояние разрушено, а доверие подорвано".

Bank of America рассматривает рынок труда как способ понять "размер экономического шока". Банк ожидает, что уровень безработицы увеличится почти вдвое: примерно 1 миллион рабочих мест будет потеряно каждый месяц во втором квартале, что в общей сложности составляет 3,5 миллиона.

Вспышка коронавируса уже привела к тому, что мировые рынки обвалились. Индексы S&P 500 и Dow Jones торгуются на территории медвежьего рынка и сейчас находятся примерно на 30% ниже своих рекордно высоких уровней по сравнению с прошлым месяцем.

Мейер заявил, что будет только хуже. В апреле банк прогнозирует провал, за которым последует "очень медленный возврат к росту, и к июлю экономика будет несколько более нормальной".

"Хотя это серьезное снижение, мы считаем, что оно будет довольно коротким", - добавил Мейер.

Поскольку экономика оказалась на неизведанной территории, Мейер сказал, что спасение придет от агрессивных действий. "По нашему мнению, когда речь идет о политическом ответе, не должно быть верхней границы для размера стимулирования", - сказал оа.

Напомним, во вторник банк Morgan Stanley заявил, что глобальная рецессия в 2020 году - теперь базовый вариант.

Как сообщало РБК-Украина, международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.