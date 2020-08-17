Золото дорожчає на тлі ослаблення долара

Ціни на золото зростають у понеділок, 17 серпня, на тлі ослаблення долара. При цьому інвестори чекають деталей стратегії Федрезерву США щодо зниження шкоди від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото виросла на 0,6% до 1954,74 доларів за тройську.

За підсумками минулого тижня золото подешевшало на 4,5%, рекордними темпами з березня, оскільки інвестори переглядали свої позиції. Золото опустилося з піку в 2072,50 доларів, який був досягнутий 7 серпня.

"Ми спостерігаємо фазу консолідації після розпродажу минулого тижня", - сказав головний аналітик ActivTrades Карло Альберто Де Каса, додавши, що "інтерес до золота залишається підвищеним".

Ринок знаходиться в пошуку рівноваги, але сигнали подальшого пом'якшення політики центробанків і перевищення позначки в 1960 доларів за унцію можуть забезпечити простір для подальшого ралі, сказав він.

Курс долара до кошика основних валют впав до більш ніж тижневого мінімуму, що робить золота дешевше для власників інших валют.

Тим часом число випадків захворювання коронавірусів в світі продовжує зростати, особливо в США та Індії, затьмарюючи надії на відновлення економіки.

Протокол останнього засідання ФРС буде опубліковано в середу, і ринки будуть шукати в цьому документі будь-які натяки на можливу зміну прогнозів на наступній зустрічі керівництва Федрезерву в вересні.

Нагадаємо, ціна на золото 4 серпня оновила історичний максимум, пробивши позначку в 2 тисяч доларів за унцію.

Зазначимо, у квітні один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію.