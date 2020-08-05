Золото обновило исторический максимум благодаря ослаблению доллара

Фото: золото (пресс-служба НБУ)

Прогноз для золота остается очень сильным, несмотря на 30%-ный рост

Цена на золото в среду, 5 августа, обновила исторический максимум, пробив на предыдущей сессии отметку в 2 тыс. долларов за унцию. Золото дорожает на фоне снижения доллара и доходности гособлигаций США, а также ожиданий новых мер поддержки экономики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Спотовая цена на золото выросла 2038,63 долларов унцию.

"Падение доллара и номинальной доходности на фоне сохраняющихся спекуляций о глобальном росте и любом американском фискальном плане (мер помощи экономике) - это то, что фундаментально подтолкнуло цены на золото вверх", - сказал аналитик IG Markets Кайл Рода, отметив, что "прогноз для золота остается очень сильным".

Золото, которое выросло в этом году более чем на 30%, извлекает выгоду из повышенной неопределенности в отношении долгосрочных последствий глобального кризиса в области здравоохранения.

Слабость доллара, и падение доходности в США побудили инвесторов искать альтернативные активы, повышая привлекательность золота.

"То, что мы наблюдаем в настоящее время с долларом, доходностью облигаций и золотом, представляет собой макроэкономическую проблему - это не только о коронавирусе, но и о фискальном обрыве в США", - сказал Сима Шах, главный стратег-аналитик из Global Global Investors в Лондоне.

По его словам, существуют реальные опасения, что без мер стимулирования в США, ожидается очень тяжелый четвертый квартал для экономики США и, следовательно, мировой экономики.

Курс евро укрепился на 0,3% до 1,1839 за доллар. Это привело к тому, что индекс доллара упал к двухлетнему минимуму 92,53 за доллар.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с начала марта. Нефть марки Brent выросла на 2,4%, до 45,52 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI подорожала на 2,7% до 42,83 долларов.

Напомним, цена золота 28 июля взлетела почти на 40 долларов, достигнув исторического максимума 1980 долларов за унцию.

Отметим, в апреле один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию.