"Золотий м’яч - це вигадка", - різка заява Роналду після оголошення номінантів

Історія критики і невдоволення Роналду

Це не перший випадок, коли португальський нападник висловлюється про "Золотий м’яч" із сумнівом.

Після минулорічної перемоги Родрі над Вінісіусом у боротьбі за трофей Роналду заявляв, що вірить лише в Вінісіуса і вважає нагороду непрозорою.

"Немає жодної довіри... З часом зрозумів, що це битви, які неможливо виграти", - заявив Роналду.

Роналду не відвідував останні церемонії вручення премії, де був номінований, через невизнання його переможцем.

Подібно вчинила і делегація мадридського "Реала" минулого року, відмовившись від участі у заході в Парижі.

Вражаючі результати, але без номінації

Після 2022 року, коли Роналду посів 20 місце, він не з’являвся у списках номінантів.

Хоча 40-річний гравець демонструє гарні результати у Саудівській Аравії - минулого сезону забив 35 голів і зробив 4 гольові передачі в 41 матчі, а також привів збірну Португалії до перемоги в Лізі націй УЄФА.

а вчора, 8 серпня Роналду допоміг своїй команді "Аль-Наср" розгромити португальський "Ріу Аве" з рахунком 4:0, оформивши хет-трик.

Номінанти на "Золотий м’яч-2025":

У списку головних претендентів на найціннішу нагороду у світі футболу - Дембеле, Ямал, Вітінья, Рафінья та Салах.

Ці футболісти увійшли до кола головних кандидатів на престижну нагороду завдяки своїм досягненням та впливу на поле у сезоні 2024-2025 років.