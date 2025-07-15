"Золотий м'яч"-2025: свіжий рейтинг фаворитів після клубного ЧС
Попри поразку у фіналі Клубного чемпіонату світу, футболісти французького ПСЖ продовжують домінувати в рейтингу фаворитів на головний індивідуальний приз за підсумками року – "Золотий м'яч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GiveMeSport.
Хто у топ-3 претендентів
На вершині переліку претендентів продовжує перебувати вінгер переможців Ліги чемпіонів та збірної Франції Усман Дембеле.
За французом розташувався юний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, а третє місце посідає ще один представник ПСЖ – португальський півзахисник Вітінья.
У топ-5 також потрапили ще один гравець "Барси" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах, який є єдиним представником АПЛ серед першої десятки.
Чи є у списку Коул Палмер
Окрім Дембеле та Вітіньї, у топ-10 ще четверо футболістів паризького клубу – Дезіре Дуе, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі.
А от Коул Палмер з англійського "Челсі", попри чудову гру у фіналі КЧС, наразі серед головних претендентів на нагороду не значиться. У списку він розташувався на 14-й сходинці.
Топ-10 фаворитів на "Золотий м'яч"-2025 за версією GiveMeSport:
- Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
- Вітінья (Португалія, ПСЖ)
- Рафінья (Бразилія, "Барселона")
- Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
- Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ)
- Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)
- Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
- Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)
- Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)
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