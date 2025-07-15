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"Золотий м'яч"-2025: свіжий рейтинг фаворитів після клубного ЧС

Вівторок 15 липня 2025 08:49
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"Золотий м'яч"-2025: свіжий рейтинг фаворитів після клубного ЧС Фото: Усман Дембеле (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Попри поразку у фіналі Клубного чемпіонату світу, футболісти французького ПСЖ продовжують домінувати в рейтингу фаворитів на головний індивідуальний приз за підсумками року – "Золотий м'яч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GiveMeSport.

Хто у топ-3 претендентів

На вершині переліку претендентів продовжує перебувати вінгер переможців Ліги чемпіонів та збірної Франції Усман Дембеле.

За французом розташувався юний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, а третє місце посідає ще один представник ПСЖ – португальський півзахисник Вітінья.

У топ-5 також потрапили ще один гравець "Барси" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах, який є єдиним представником АПЛ серед першої десятки.

Чи є у списку Коул Палмер

Окрім Дембеле та Вітіньї, у топ-10 ще четверо футболістів паризького клубу – Дезіре Дуе, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі.

А от Коул Палмер з англійського "Челсі", попри чудову гру у фіналі КЧС, наразі серед головних претендентів на нагороду не значиться. У списку він розташувався на 14-й сходинці.

Топ-10 фаворитів на "Золотий м'яч"-2025 за версією GiveMeSport:

  1. Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
  2. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
  3. Вітінья (Португалія, ПСЖ)
  4. Рафінья (Бразилія, "Барселона")
  5. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
  6. Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ)
  7. Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)
  8. Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
  9. Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)
  10. Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

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