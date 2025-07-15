"Золотий м'яч"-2025: свіжий рейтинг фаворитів після клубного ЧС

Попри поразку у фіналі Клубного чемпіонату світу, футболісти французького ПСЖ продовжують домінувати в рейтингу фаворитів на головний індивідуальний приз за підсумками року – "Золотий м'яч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GiveMeSport .

Хто у топ-3 претендентів

На вершині переліку претендентів продовжує перебувати вінгер переможців Ліги чемпіонів та збірної Франції Усман Дембеле.

За французом розташувався юний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, а третє місце посідає ще один представник ПСЖ – португальський півзахисник Вітінья.

У топ-5 також потрапили ще один гравець "Барси" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах, який є єдиним представником АПЛ серед першої десятки.

Чи є у списку Коул Палмер

Окрім Дембеле та Вітіньї, у топ-10 ще четверо футболістів паризького клубу – Дезіре Дуе, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі.

А от Коул Палмер з англійського "Челсі", попри чудову гру у фіналі КЧС, наразі серед головних претендентів на нагороду не значиться. У списку він розташувався на 14-й сходинці.

Топ-10 фаворитів на "Золотий м'яч"-2025 за версією GiveMeSport: