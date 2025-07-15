"Золотой мяч"-2025: свежий рейтинг фаворитов после клубного ЧМ
Несмотря на поражение в финале Клубного чемпионата мира, футболисты французского ПСЖ продолжают доминировать в рейтинге фаворитов на главный индивидуальный приз по итогам года - "Золотой мяч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GiveMeSport.
Кто в топ-3 претендентов
На вершине перечня претендентов продолжает находиться вингер победителей Лиги чемпионов и сборной Франции Усман Дембеле.
За французом расположился юный вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, а третье место занимает еще один представитель ПСЖ - португальский полузащитник Витинья.
В топ-5 также попали еще один игрок "Барсы" Рафинья и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который является единственным представителем АПЛ среди первой десятки.
Есть ли в списке Коул Палмер
Кроме Дембеле и Витиньи, в топ-10 еще четверо футболистов парижского клуба - Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.
А вот Коул Палмер из английского "Челси", несмотря на великолепную игру в финале КЧМ, пока среди главных претендентов на награду не значится. В списке он расположился на 14-й строчке.
Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2025 по версии GiveMeSport:
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Рафинья (Бразилия, "Барселона")
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
- Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
- Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
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