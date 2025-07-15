"Золотой мяч"-2025: свежий рейтинг фаворитов после клубного ЧМ

Несмотря на поражение в финале Клубного чемпионата мира, футболисты французского ПСЖ продолжают доминировать в рейтинге фаворитов на главный индивидуальный приз по итогам года - "Золотой мяч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GiveMeSport .

Кто в топ-3 претендентов

На вершине перечня претендентов продолжает находиться вингер победителей Лиги чемпионов и сборной Франции Усман Дембеле.

За французом расположился юный вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, а третье место занимает еще один представитель ПСЖ - португальский полузащитник Витинья.

В топ-5 также попали еще один игрок "Барсы" Рафинья и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который является единственным представителем АПЛ среди первой десятки.

Есть ли в списке Коул Палмер

Кроме Дембеле и Витиньи, в топ-10 еще четверо футболистов парижского клуба - Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.

А вот Коул Палмер из английского "Челси", несмотря на великолепную игру в финале КЧМ, пока среди главных претендентов на награду не значится. В списке он расположился на 14-й строчке.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2025 по версии GiveMeSport: