"Золотий м'яч-2024": Родрі з невеликим відривом, "сухий" дебют Довбика та вибір України
Володар "Золотого м'яча" цього року іспанець Родрі за підсумками опитування випередив свого головного конкурента Вінісіуса лише на 41 бал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.
Французьке видання розкрило подробиці цьогорічного голосування ще перед офіційною публікацією на сторінках організаторів премії – журналу France Football. Дані свідчать, що розрив між лауреатом та другим у списку став найменшим за останні три роки.
У новітній історії премії (з 2016 року, після припинення співпраці з ФІФА) менший розрив між першим і другим місцями спостерігався в 2021-му, коли аргентинець Ліонель Мессі на 33 бали випередив Роберта Лєвандовскі з Польщі. Ще раніше, у 2020-му, Мессі виграв у нідерландця Вірджила ван Дейка лише сім очок.
Переможець визначався голосуванням журналістів – по одному з кожної країни. Представник ЗМІ міг обрати 10 футболістів, позначивши їхнє розташування на 1-10 позиціях. Фаворит отримував 15 балів в опитуванні, гравець на 10-й сходинці – одне очко.
Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик не потрапив до жодної анкети. З нулем голосів він розділив 29-те місце зі своїм партнером у римському клубі – захисником збірної Німеччини Матсом Гуммельсом.
Від нашої країни в опитуванні брав участь колишній журналіст таких видань, як "Спортивна газета", "Команда", "Спорт-Експрес в Україні" та інших Ігор Лінник. Представляючи зараз електронне видання "Футбольний клуб", він поставив на перше місце Родрі. Далі в його анкеті йшли: Дані Карвахаль, Джуд Беллінгем, Вінісіус, Ламін Ямал, Флоріан Вірц, Лаутаро Мартінес, Філ Фоден, Кіліан Мбаппе та Адемола Лукман.
"Золотий м'яч-2024": топ-10 за результатами опитування
- Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті") – 1170 очок
- Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал") – 1129
- Джуд Беллінґем (Англія, "Реал") – 917
- Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал") – 550
- Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті") – 432
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/"Реал") – 420
- Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер") – 402
- Ламін Ямал (Іспанія, "Барселона") – 383
- Тоні Кроос (Німеччина, "Реал") – 291
- Харрі Кейн (Англія, "Баварія") – 201
Раніше стало відомо, що Мбаппе залишився поза збірною Франції.
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