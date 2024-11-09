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"Золотой мяч-2024": Родри с небольшим отрывом, "сухой" дебют Довбика и выбор Украины

Париж, Суббота 09 ноября 2024 13:59
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"Золотой мяч-2024": Родри с небольшим отрывом, "сухой" дебют Довбика и выбор Украины Фото: Айтана Бонмати и Родри – лучшие футболистка и футболист 2024 года (x.com/ballondor)
Автор: Андрей Костенко

Обладатель "Золотого мяча" этого года испанец Родри по итогам опроса опередил своего главного конкурента Винисиуса всего на 41 балл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

Французское издание раскрыло подробности голосования этого года еще перед официальной публикацией на страницах организаторов премии – журнала France Football. Данные свидетельствуют, что разрыв между лауреатом и вторым в списке стал наименьшим за последние три года.

В новейшей истории премии (с 2016 года, после прекращения сотрудничества с ФИФА) меньшмй разрыв между первым и вторым местами наблюдался в 2021-м, когда аргентинец Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски из Польши. Еще раньше, в 2020-м, Месси выиграл у нидерландца Вирджила ван Дейка всего семь очков.

Победитель определялся голосованием журналистов – по одному из каждой страны. Представитель СМИ мог выбрать 10 футболистов, отметив их расположение на 1-10 позициях. Фаворит получал 15 баллов в опросе, игрок на 10-й строчке – одно очко.

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик не попал ни в одну анкету. С нулем голосов он разделил 29-е место со своим партнером в римском клубе – защитником сборной Германии Матсом Хуммельсом.

От нашей страны в опросе принимал участие бывший журналист таких изданий как "Спортивная газета", "Команда", "Спорт-Экспресс в Украине" и других Игорь Линник. Представляя сейчас электронное издание "Футбольный клуб", он поставил на первое сесто Родри. Далее в его анкете указаны: Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус, Ламин Ямал, Флориан Вирц, Лаутаро Мартинес, Фил Фоден, Килиан Мбаппе и Адемола Лукман.

"Золотой мяч-2024": топ-10 по результатам опроса

  1. Родри (Испания, "Манчестер Сити") – 1170 очков
  2. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") – 1129
  3. Джуд Беллингем (Англия, "Реал") – 917
  4. Дани Карвахаль (Испания, "Реал") – 550
  5. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити") – 432
  6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/"Реал") – 420
  7. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер") – 402
  8. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") – 383
  9. Тони Кроос (Германия, "Реал") – 291
  10. Харри Кейн (Англия, "Бавария") – 201

Ранее стало известно, что Мбаппе остался вне сборной Франции.

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Золотой мяч Артем Довбик Футбол
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