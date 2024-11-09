"Золотой мяч-2024": Родри с небольшим отрывом, "сухой" дебют Довбика и выбор Украины

Обладатель "Золотого мяча" этого года испанец Родри по итогам опроса опередил своего главного конкурента Винисиуса всего на 41 балл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe .

Французское издание раскрыло подробности голосования этого года еще перед официальной публикацией на страницах организаторов премии – журнала France Football. Данные свидетельствуют, что разрыв между лауреатом и вторым в списке стал наименьшим за последние три года.

В новейшей истории премии (с 2016 года, после прекращения сотрудничества с ФИФА) меньшмй разрыв между первым и вторым местами наблюдался в 2021-м, когда аргентинец Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски из Польши. Еще раньше, в 2020-м, Месси выиграл у нидерландца Вирджила ван Дейка всего семь очков.

Победитель определялся голосованием журналистов – по одному из каждой страны. Представитель СМИ мог выбрать 10 футболистов, отметив их расположение на 1-10 позициях. Фаворит получал 15 баллов в опросе, игрок на 10-й строчке – одно очко.

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик не попал ни в одну анкету. С нулем голосов он разделил 29-е место со своим партнером в римском клубе – защитником сборной Германии Матсом Хуммельсом.

От нашей страны в опросе принимал участие бывший журналист таких изданий как "Спортивная газета", "Команда", "Спорт-Экспресс в Украине" и других Игорь Линник. Представляя сейчас электронное издание "Футбольный клуб", он поставил на первое сесто Родри. Далее в его анкете указаны: Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус, Ламин Ямал, Флориан Вирц, Лаутаро Мартинес, Фил Фоден, Килиан Мбаппе и Адемола Лукман.

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