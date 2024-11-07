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Мбаппе поза збірною Франції: тренер вважає, що так буде краще

Париж, Четвер 07 листопада 2024 20:21
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Мбаппе поза збірною Франції: тренер вважає, що так буде краще Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Зірковий форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе не потрапив до заявки національної команди своєї країни на матчі Ліги націй, що відбудуться в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х збірної.

Французи в рамках турніру зіграють з Ізраїлем (14 листопада) та Італією (17 листопада). Тренер "триколірних" Дідьє Дешам пояснив, чому вирішив обійтися без Мбаппе.

"Я спілкувався з ним кілька разів. Добре подумавши, ухвалив таке рішення. Думаю, так буде краще, і я не збираюся ні з ким сперечатися з цього приводу", – відповів він французьким ЗМІ.

Дешам наголосив, що форвард хотів приїхати в розташування збірної. Також він зазначив, що невиклик футболіста не пов'язаний з його проблемами за межами поля.

Мбаппе поза збірною Франції: тренер вважає, що так буде краще

Мбаппе в Лізі націй: що відомо

25-річний Мбаппе провів два перших матчі збірної в турнірі – проти Італії (1:3) та Бельгії (2:0). На жовтневі ігри з Ізраїлем (4:1) та Бельгією (2:1) його не викликали. Тоді відсутність нападника пояснили необхідністю відновлення після травми.

Футболіст, скористався вільним часом для візиту в шведський Стокгольм. Місцеві медіа згодом пов'язали його з можливим зґвалтуванням. Мбаппе відкинув звинувачення, назвавши їх "фейковими новинами".

Збірна Франції після чотирьох турів має в активі дев'ять очок і претендує на одну з двох путівок до чвертьфіналу. Лідирують у квартеті італійці, які випереджають підопічних Дешама на одне очко.

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