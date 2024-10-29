"Золотий м'яч-2024": організатор цікаво пояснив невдачу Вінісіуса в голосуванні

Бразилець поступився півзахиснику збірної Іспанії Родрі в боротьбі за "Золотий м'яч-2024". Очільник культового журналу переконаний, що "ворогом" представника "Реала" став успішний сезон Королівського клубу.

"У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, вочевидь, постраждав від присутності Беллінгема та Карвахаля в топ-5, оскільки це математично забрало в нього декілька очок. Це наслідок сезону "Реала" з трьома-чотирма яскравими гравцями, а журі розділило рішення між ними, що допомогло Родрі", – заявив Гарсія.

Вінісіус посів друге місце в опитуванні France Football. Далі розташувалися його одноклубники Джуд Беллінгем і Дані Карвахаль. Хавбек мадридців Тоні Кроос опинився на 9-й сходинці.

"Золотий м'яч-2024": що відомо

Родрі став третім іспанцем в історії після Ді Стефано та Суареса, який отримав нагороду. Він став чемпіоном Європи з Іспанією і здобув чемпіонський титул у складі англійського "Манчестер Сіті".

Український форвард Артем Довбик посів 29-те місце. Натомість голкіпер збірної України Андрій Лунін фінішував третім в перегонах за призом Яшина. Нагорода найкращому воротарю року дісталася Емільяно Мартінесу ("Астон Вілла" та збірна Аргентини).

"Реал" проігнорував церемонію нагородження. Делегація "вершкових" збиралася в Париж, але в останній момент скасувала виліт до столиці Франції. На такий крок менеджмент мадридців пішов після витоку інформацію про перемогу Родрі, хоча фаворитом вважали Вінісіуса.