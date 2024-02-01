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Знущався та катував цивільних у Херсонській області. Суд виніс вирок окупанту

Четвер 01 лютого 2024 17:57
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Знущався та катував цивільних у Херсонській області. Суд виніс вирок окупанту Фото: Суд виніс вирок окупанту, який катував цивільних у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок російському терористу, який брав участь у затриманні й катуванні людей із проукраїнською позицією у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіс генерального прокурора України.

Прокурори довели, що з початку окупації в Херсонській області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил Росії був призначений на посаду так званого "коменданта-начальника гарнізону", який дислокувався у селищі Лазурне.

"До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника", - пише пресслужба.

Засуджений особисто, а також надаючи накази, брав участь у затриманні й катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією. Також захоплював чужу нерухомість.

Разом зі спільниками терорист затримав голову однієї з селищних рад Скадовського району. Останнього утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою й здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.

Знущався та катував цивільних у Херсонській області. Суд виніс вирок окупанту

Фото: Суд виніс вирок окупанту, який катував цивільних у Херсонській області (Getty Images)

"Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", - відзначає Офіс генерального прокурора.

Суд призначив терористу 12 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд також нещодавно виніс вирок настоятелю храму УПЦ МП у Вінницькій області, який дискредитував українських військових та поширював російську пропаганду.

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