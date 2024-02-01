Издевался и пытал гражданских в Херсонской области. Суд вынес приговор оккупанту
Суд вынес приговор российскому террористу, участвовавшему в задержании и пытках людей с проукраинской позицией в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис генерального прокурора Украины.
Прокуроры доказали, что с начала оккупации в Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил России был назначен на должность так называемого "коменданта-начальника гарнизона", который дислоцировался в поселке Лазурное.
"В подчинение псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника", - пишет пресс-служба.
Осужденный лично, а также отдавая приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией. Также захватывал чужую недвижимость.
Вместе с сообщниками террорист задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Последнего удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь.
Фото: Суд вынес приговор оккупанту, который пытал гражданских в Херсонской области (Getty Images)
"От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", - отмечает Офис генерального прокурора.
Суд назначил террористу 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд также недавно вынес приговор настоятелю храма УПЦ МП в Винницкой области, дискредитировавшему украинских военных и распространявшему российскую пропаганду.
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