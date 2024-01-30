Вихваляв Захарченка, Гіві і Моторолу: священнослужитель УПЦ МП отримав термін (фото)
Настоятель храму УПЦ (МП) у Віннцькій області, який дискредитував українських військових та поширював російську пропаганду, отримав термін ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"На сторінках власного Telegram-каналу він називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу", - інформують у відомстві.
Також священнослужитель репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.
"Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій", - йдеться в повідомленні.
Обрав псевдонім та нав'язував вірянам пропаганду РФ
Зазначається, що, для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.
"Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади", - зауважують в СБУ.
Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.
"Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ", - зазначили в повідомленні.
Вирок
Суд визнав затриманого винним за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Чоловікові призначили покарання у виді 2 років позбавлення волі, зауважуючи на його повній співпраці зі слідством.
Фото: затриманий священнослужитель УПЦ МП у Вінницькій області (t.me/SBUkr/)
Священнослужителі УПЦ МП у справах СБУ
Варто зауважити, що священнослужителі УПЦ МП регулярно потрапляють у поле зору Служби безпеки. Богослужителів часто ловлять на пропаганді російської інтервенції в Україну та прихильності до РПЦ, діяльність якої на території нашої країни визнано незаконною.
Так, нещодавно СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильних російської агресії благословив "приєднання" Луганська до РФ.
Крім того, правоохоронці повідомили підозру експослушнику УПЦ МП, що виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська, повідомили про підозру.
Також наприкінці 2023 року Служба безпеки викрила ще трьох зрадників, що працювали на інтереси Росії. Серед них - провокатор УПЦ МП, який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт.
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