Знову звинувачують у всьому США. У Путіна вигадали нову версію "атаки" дронів на Кремль

Він заявив, що спроби Києва та Вашингтона "відхреститися" від причетності до "атаки" БПЛА на Кремль "сміховинні".

"Ми добре знаємо, що рішення про такі "теракти" приймаються не у Києві, а у Вашингтоні. Найчастіше навіть цілі визначає не Київ, а Вашингтон. Не щоразу Києву дають право у виборі засобів. У Вашингтоні мають чітко розуміти, що ми це знаємо", - сказав речник.

Пєскову також поставили питання, чи стоять, на думку Кремля, за "атакою" дронів США. На що він відповів: "Безумовно. Такі рішення - визначення цілей та засобів - це все диктується Києву з Вашингтона".

"Атака" дронів на Кремль

Вчора в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників.

При цьому в ОП запевняють, що Україна не атакувала Кремль тієї ночі чи будь-яких інших об'єктів на території РФ.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль - країна використовує зброю для захисту своєї території.

Крім того, в ISW вважають, що Росія могла організувати "атаку" на Кремль, щоб досягти більшої мобілізації.

Детальніше про інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.