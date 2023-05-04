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Знову звинувачують у всьому США. У Путіна вигадали нову версію "атаки" дронів на Кремль

Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як Росія звинуватила Україну в нібито атаці "дронів" на Кремль, у країні-агресорі вигадали нову версію подій. Тепер у Москві вирішили покласти відповідальність за "удар" на США.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Він заявив, що спроби Києва та Вашингтона "відхреститися" від причетності до "атаки" БПЛА на Кремль "сміховинні".

"Ми добре знаємо, що рішення про такі "теракти" приймаються не у Києві, а у Вашингтоні. Найчастіше навіть цілі визначає не Київ, а Вашингтон. Не щоразу Києву дають право у виборі засобів. У Вашингтоні мають чітко розуміти, що ми це знаємо", - сказав речник.

Пєскову також поставили питання, чи стоять, на думку Кремля, за "атакою" дронів США. На що він відповів: "Безумовно. Такі рішення - визначення цілей та засобів - це все диктується Києву з Вашингтона".

"Атака" дронів на Кремль

Вчора в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників.

При цьому в ОП запевняють, що Україна не атакувала Кремль тієї ночі чи будь-яких інших об'єктів на території РФ.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль - країна використовує зброю для захисту своєї території.

Крім того, в ISW вважають, що Росія могла організувати "атаку" на Кремль, щоб досягти більшої мобілізації.

Детальніше про інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяКремльПєсков