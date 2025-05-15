Знову запропонують капітуляцію? Мединський розкрив позицію на переговорах з Україною

Росія розглядає майбутні переговори з Україною як "продовження переговорного процесу в Стамбулі" у 2022 році. Агресор нібито хоче миру, але тільки на своїх умовах.

Про це заявив глава російської делегації на переговорах у Стамбулі, помічник диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости ".

За словами Мединського, учора Путін провів нараду, на якій він поставив завдання і визначив переговорну позицію РФ.

"Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому", - додав він.

Мединський уточнив, що делегація РФ нібито має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів.

"Делегація налаштована на конструктивний лад, на пошук можливих розв'язок і точок дотику. Завдання прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", - додав глава російської делегації.