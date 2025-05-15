Знову запропонують капітуляцію? Мединський розкрив позицію на переговорах з Україною
Росія розглядає майбутні переговори з Україною як "продовження переговорного процесу в Стамбулі" у 2022 році. Агресор нібито хоче миру, але тільки на своїх умовах.
Про це заявив глава російської делегації на переговорах у Стамбулі, помічник диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"РИА-Новости".
За словами Мединського, учора Путін провів нараду, на якій він поставив завдання і визначив переговорну позицію РФ.
"Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому", - додав він.
Мединський уточнив, що делегація РФ нібито має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів.
"Делегація налаштована на конструктивний лад, на пошук можливих розв'язок і точок дотику. Завдання прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", - додав глава російської делегації.
Переговори у 2022 році
Нагадаємо, Україна і Росія вже вели переговори в Стамбулі ще 2022 року. Тоді Росія запропонувала Україні підписати так звану "Стамбульську угоду".
За інформацією західних ЗМІ, така пропозиція передбачала скорочення української армії, нейтралітет України, обмеження на окремі ракети. Фактично така пропозиція передбачала капітуляцію.
Ще в березні спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що така угода навряд чи стане основою для миру між Україною та РФ.
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