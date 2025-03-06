Келлог про "Стамбульські угоди": не думаю, що вони стануть основою миру між Україною та РФ

Стамбульські угоди, розроблені через 40 днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не можуть бути основою для миру. Але можуть бути відправним пунктом.

Як передає РБК-Україна , про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

Келлог також додав, що умови, в яких тоді перебувала Україна, дуже відрізняються від поточних.

"Коли ви дивитесь на Стамбульські угоди, вони стались через 40 днів після вторгнення, і сильно ослабленій Україні висували досить значні вимоги. Це (Стамбульські угоди, - ред.) - це відправний пункт. Але я не думаю, що це може бути основою для нас, я думаю, нам треба буде розробити щось зовсім нове", - зауважив Келлог.

Нагадаємо, що 23 лютого спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати орієнтиром для мирної угоди між Росією та Україною.

Стамбульська протокольна угода

Зауважимо, що у 2022 році Україна та Росія провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни. На одному з таких раундів, який відбувся у Стамбулі, Україна та РФ запропонували свої бачення завершення війни.

В українській пропозиції йшлося, зокрема, що переговори щодо Криму триватимуть 15 років без застосування сили, питання статусу ОРДЛО обговорять президенти двох країн, а також, те, що іноземні військові бази не будуть розміщені в Україні, якщо будуть інші гарантії безпеки.

Росіяни ж запропонували власну "угоду", яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет та російську, як другу державну.

У підсумку жоден з проектів не був погоджений.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна детально пояснило, про що говорили Україна та РФ у 2022-му та чи була угода в Стамбулі.

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