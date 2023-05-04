UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знову загубили? В Бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу

Фото: в Бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області, після нещодавніх "інцидентів" з авіабомбами, виявили третій по рахунку снаряд. 500-кілограмова бомба пролежала під землею протягом тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mash.

ФАБ-500, як стверджує видання, "закопалася під землю" близько тижня тому на території приватного будинку.

"Його господиня почула звук удару, виявила вирву і повідомила про НП спецам, які оперативно приїхали, евакуювали цілу вулицю (56 осіб), дочекалися кінця дощів задля безпеки, розкопали та знешкодили боєприпас", - додає Mash.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 20 квітня, в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Пізніше з'ясувалось, що російська авіація сама ж випадково скинула на місто бомбу. Також до мережі потрапило повне відео вибуху в Бєлгороді.

Вже через пару днів в місті під землею виявили ще одну авіабомбу. Тоді ж було прийнято рішення про евакуацію більше ніж 3 тисяч цивільних. Зокрема в місті оголосили НС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні