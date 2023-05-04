Снова потеряли? В Белгородской области обнаружили еще одну авиабомбу
В Белгородской области, после недавних "инцидентов" с авиабомбами, обнаружили третий по счету снаряд. 500-килограммовая бомба пролежала под землей в течение недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mash.
ФАБ-500, как утверждает издание, "зарылась под землю" около недели назад на территории частного дома.
"Его хозяйка услышала звук удара, обнаружила воронку и сообщила о ЧП спецам, которые оперативно приехали, эвакуировали целую улицу (56 человек), дождались конца дождей для безопасности, раскопали и обезвредили боеприпас", - добавляет Mash.
Пока другие подробности не раскрываются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама случайно сбросила на город бомбу. Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.
Уже через пару дней в городе под землей обнаружили еще одну авиабомбу. Тогда же было принято решение об эвакуации более 3 тысяч гражданских. В частности, в городе объявили ЧС.
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