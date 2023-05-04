Снова потеряли? В Белгородской области обнаружили еще одну авиабомбу

Фото: в Белгородской области обнаружили еще одну авиабомбу (Getty Images)

В Белгородской области, после недавних "инцидентов" с авиабомбами, обнаружили третий по счету снаряд. 500-килограммовая бомба пролежала под землей в течение недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mash.