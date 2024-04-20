Знову загроза балістики. У Києві та низці областей тривога

В Україні вже вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Цього разу вона охопила Київ та низку інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу спочатку оголосили в Києві та області близько 10:28. Надалі загроза поширилась ще на низку регіонів - Вінницьку, Одеську.

Ще раніше, до загрози в Києві "почервоніли" Херсонська, Миколаївська, Сумська, Запорізька, Кировоградська, Харківська, Черкаська, Дніпропетровська та Донецька області.

У Повітряних силах спочатку повідомляли про загрозу тактичної авіації РФ, а у випадку Києва є загроза застосування балістичного озброєння.

Відбій тривоги

Починаючи з 11:09 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.