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Знову загроза балістики. У Києві та низці областей тривога

Україна, Субота 20 квітня 2024 10:40
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Знову загроза балістики. У Києві та низці областей тривога Фото: у Києві та низці областей тривога 20 квітня вдруге за день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні вже вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Цього разу вона охопила Київ та низку інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу спочатку оголосили в Києві та області близько 10:28. Надалі загроза поширилась ще на низку регіонів - Вінницьку, Одеську.

Ще раніше, до загрози в Києві "почервоніли" Херсонська, Миколаївська, Сумська, Запорізька, Кировоградська, Харківська, Черкаська, Дніпропетровська та Донецька області.

Знову загроза балістики. У Києві та низці областей тривога

У Повітряних силах спочатку повідомляли про загрозу тактичної авіації РФ, а у випадку Києва є загроза застосування балістичного озброєння.

Відбій тривоги

Починаючи з 11:09 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні

Раніше в Україні вже оголошували повітряну тривогу, о 8:21, але тоді загрози для Києва та області не було, хоча і тоді військові попереджали про загрозу балістики.

Додамо, що російські війська в ніч на 20 квітня знову атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема в Одеську область ворог направив ракети, також під ударом було і Запоріжжя. І в Запоріжжі, і в Одесі лунали вибухи, в Одеській області працювала ППО. Загалом силам оборони вдалося збити дві ракети та три ворожі дрони.

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