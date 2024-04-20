Снова угроза баллистики. В Киеве и ряде областей тревога
В Украине уже второй раз за день объявлена воздушная тревога. В этот раз она охватила Киев и ряд других регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог, Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве и области около 10:28. В дальнейшем угроза распространилась еще на ряд регионов - Винницкую, Одесскую.
Еще раньше до угрозы в Киеве "покраснели" Херсонская, Николаевская, Сумская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская и Донецкая области.
В Воздушных силах сначала сообщали об угрозе тактической авиации РФ, а в случае Киева есть угроза применения баллистического вооружения.
Отбой тревоги
Начиная с 11:09, в Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Воздушная тревога в Украине
Ранее в Украине уже объявляли воздушную тревогу, в 8:21, но тогда угроз для Киева и области не было, хотя и тогда военные предупреждали об угрозе баллистики.
Добавим, что российские войска в ночь на 20 апреля снова атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, в Одесскую область враг направил ракеты, также под ударом было и Запорожье. И в Запорожье, и в Одессе раздавались взрывы, в Одесской области работала ПВО. В целом силам обороны удалось сбить две ракеты и три вражеских дрона.
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