Снова угроза баллистики. В Киеве и ряде областей тревога

В Украине уже второй раз за день объявлена воздушная тревога. В этот раз она охватила Киев и ряд других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве и области около 10:28. В дальнейшем угроза распространилась еще на ряд регионов - Винницкую, Одесскую.

Еще раньше до угрозы в Киеве "покраснели" Херсонская, Николаевская, Сумская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская и Донецкая области.

В Воздушных силах сначала сообщали об угрозе тактической авиации РФ, а в случае Киева есть угроза применения баллистического вооружения.

Отбой тревоги

Начиная с 11:09, в Украине объявили отбой воздушной тревоги.