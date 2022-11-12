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Знову став на захист РФ. Ердоган заявив, що "Захід нападає на Росію"

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить "опір" нападу з боку західних країн. А особливо "нападають" на РФ Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить телеканал TRT.

"Ми переживаємо не звичайний процес. Росія - це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", - заявив Ердоган.

Також президент Туреччини сподівається провести переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на саміті G20. Обговорити планують і повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Під час останньої зустрічі з Путіним я сказав йому, що вважаю за доцільне, щоб він приїхав до Індонезії. Потім було вирішено, що до Індонезії приїде міністр закордонних справ. У ці 2-3 дні, якщо я зможу з ним контактувати", - пояснив Ердоган.

Президент сподівається, що у нього буде можливість поговорити з Лавровим про ті кроки, які РФ має робити. Мова йде про діалог, який має трансформуватись у мир.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову розкритикував Захід за нібито безініціативність у питанні завершення війни між Росією та Україною.

Також Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсона. Він назвав рішення про відведення російських військ із Херсона позитивним кроком.

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