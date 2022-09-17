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Эрдоган вновь раскритиковал Запад из-за войны России и Украины

Новина українською →
Самарканди, Суббота 17 сентября 2022 17:47
Эрдоган вновь раскритиковал Запад из-за войны России и Украины Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь раскритиковал Запад за якобы безынициативность в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Турецкий лидер посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества, где находился и глава Кремля Владимир Путин. Эрдоган заявил, что Турция хочет стать членом ШОС.

Турецкий президент также прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что недоволен политикой Запада, который якобы не предлагает вариантов для окончания войны в Украине.

"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых государств в мире спрашивают: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?". Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы сделали, политикой баланса, которой мы придерживались изначально", - заявил он.

Кроме того, Эрдоган снова поддержал провокации Путина по поводу "зернового коридора". Он заявил, что зерно из Украины якобы идет в богатые страны, а не в слаборазвитые.

Напомним, ранее Путин заявил, что хочет изменить условия "зернового соглашения" и якобы обсудит это с президентом Турции.

Позже Эрдоган поддержал зерновой шантаж российского диктатора и заявил, что украинское зерно идет в богатые страны Запада.

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