Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсона

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між сторонами, що воюють. Він сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.

"Рішення Росії щодо Херсона – позитивне рішення, важливе рішення. Я не знаю, чи братиме участь Росія в G-20, чи ні, якщо буде участь, у нас буде можливість там зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з РФ. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху у посередництві", - сказав турецький лідер.