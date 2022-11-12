Вновь встал на защиту РФ. Эрдоган заявил, что "Запад нападает на Россию"

"Мы переживаем не обычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока сопротивляется", - заявил Эрдоган.

Также президент Турции надеется провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20. Обсудить планируется и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Во время последней встречи с Путиным я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать", - объяснил Эрдоган.

Президент надеется, что у него будет возможность поговорить с Лавровым о шагах, которые РФ должна делать. Речь идет о диалоге, который должен трансформироваться в мир.