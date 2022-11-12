Вновь встал на защиту РФ. Эрдоган заявил, что "Запад нападает на Россию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия в настоящее время сопротивляется нападению со стороны западных стран. А особенно "нападают" на РФ Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит телеканал TRT.
"Мы переживаем не обычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока сопротивляется", - заявил Эрдоган.
Также президент Турции надеется провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20. Обсудить планируется и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
"Во время последней встречи с Путиным я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать", - объяснил Эрдоган.
Президент надеется, что у него будет возможность поговорить с Лавровым о шагах, которые РФ должна делать. Речь идет о диалоге, который должен трансформироваться в мир.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь раскритиковал Запад за якобы безынициативность в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.
Также Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона. Он назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом.
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