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Знову за снарядами? Путін найближчим часом може відвідати КНДР

Неділя 21 січня 2024 06:20
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Знову за снарядами? Путін найближчим часом може відвідати КНДР Фото: Путін найближчим часом може відвідати КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Пхеньян найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Міністр закордонних справ КНДР Цой Сон Хі приїжджала до Росії 15-17 січня на запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Президент Путін ще раз висловив глибоку вдячність за те, що голова державних справ товариш Кім Чен Ин запросив його відвідати Пхеньян у зручний час, також висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом", - написали в ЦТАК.

За словами російських ЗМІ, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков на початку тижня говорив, що у Кремлі сподіваються, що візит Володимира Путіна до КНДР відбудеться у "недалекому майбутньому". Терміни будуть узгоджені дипломатичними каналами.

Співробітництво Росії та КНДР

КНДР допомагає Росії зброєю. Стало відомо, що Північна Корея може продати Росії новий тип балістичних ракет.

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні .

За оцінками ГУР України, КНДР поставила Росії близько мільйона артилерійських снарядів.

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