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Снова за снарядами? Путин в ближайшее время может посетить КНДР

Воскресенье 21 января 2024 06:20
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Снова за снарядами? Путин в ближайшее время может посетить КНДР Фото: Путин в ближайшее время может посетить КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российский диктатор Владимир Путин при встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заявил о готовности посетить Пхеньян в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи приезжала в Россию 15-17 января по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Президент Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время", - написали в ЦТАК.

По словам российских СМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в начале недели говорил, что в Кремле надеются, что визит Владимира Путина в КНДР состоится в "обозримом будущем". Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Сотрудничество России и КНДР

КНДР помогает России оружием. Стало известно, что Северная Корея может продать России новый тип баллистических ракет.

К слову, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По оценкам ГУР Украины, КНДР поставила России около миллиона артиллерийских снарядов.

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