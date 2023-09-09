На Заході нібито планують відкрити SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Втім, Росія вимагає виконання усіх "домовленостей".

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Интерфакс ".

"Наприклад, зараз ідеться про те, що західники нібито готові пообіцяти відкрити SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Але річ у тім, що в домовленості йдеться про те, що SWIFT має бути відкрито для "Россельхозбанка", а не для "дочки", - заявив Пєсков.

Прессекретар диктатора додав, що Росія вимагає повернутись "до основ, до тих домовленостей, які були спочатку". Зокрема Кремль буде готовий повернутись до "зернової угоди" лише після виконання усіх так званих "домовленостей".

"Президент (диктатор, - ред.) чітко сказав, що в той момент, коли вони будуть виконані, одразу ж відновиться угода, але не навпаки. Оскільки було вже багато обіцянок, ми вважаємо себе в праві і вважаємо себе зобов'язаними спочатку дочекатися цього виконання, а потім уже відновлювати цю угоду", - пояснив Пєсков.

Що цьому передувало

Раніше німецьке видання Bild розкрило зміст листа генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша до міністра закордонних справ терористичної Росії Сергія Лаврова щодо "зернової угоди".

Нібито генсек ООН запропонував підключити назад до SWIFT російський державний банк і допомогти повернути РФ заморожені в країнах Європи активи.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, такі поступки означатимуть перемогу Росії.