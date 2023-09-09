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Снова скулят. В России прокомментировали предложения по возобновлению "зернового соглашения"

Суббота 09 сентября 2023 13:07
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Снова скулят. В России прокомментировали предложения по возобновлению "зернового соглашения" Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Западе планируют открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Впрочем, Россия требует выполнения всех "договоренностей".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Например, сейчас речь идет о том, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для "Россельхозбанка", а не для "дочки", - заявил Песков.

Пресс-секретарь диктатора добавил, что Россия требует вернуться "к основам, к тем договоренностям, которые были изначально". В частности Кремль будет готов вернуться к "зерновой сделке" только после выполнения всех так называемых "договоренностей".

"Президент (диктатор, - ред.) четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится соглашение, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже восстанавливать это соглашение", - пояснил Песков.

Что этому предшествовало

Ранее немецкое издание Bild раскрыло содержание письма генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к министру иностранных дел террористической России Сергею Лаврову по поводу "зернового соглашения".

Якобы генсек ООН предложил подключить в SWIFT российский государственный банк и помочь вернуть РФ замороженные в странах Европы активы.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, такие уступки будут означать победу России.

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