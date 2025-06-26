Опять за рыбу деньги: Фицо выступил с угрозами блокировать новые санкции ЕС против России

Еще одна страна, кроме Венгрии, планирует блокировать новые санкции Европейского союза против России. Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новый, 18-й санкционный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фицо заявил, что Словакия будет блокировать 18-й пакет санкций, пока не будут решены проблемы вопроса энергетической безопасности. Как известно, клика Фицо выступает против планов ЕС полностью отказаться от покупки российских энергоносителей до 2027 года.

"Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций. Мы считаем его одним пакетом (с планом прекращения импорта), и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем вводить дальнейшие санкции", - заявил он.

Словацкий премьер придумывает традиционные для Братиславы отговорки: так, он заявляет, что введение новых ограничений якобы повлечет перебои с поставками энергии и рост цен. Также Фицо напуган возможными арбитражными исками на сумму до 20 миллиардов евро из-за разрыва контракта с российским газовым монополистом "Газпром".

При этом министр европейских дел Польши Адам Шлапка, комментируя упрямство Фицо, выразил надежду, что Словакию и Венгрию удастся заставить поддержать новые санкции. До начала июля 2025 года Польша председательствует в ЕС, поэтому это частично ее зона ответственности.