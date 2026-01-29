Знову рекордна вартість євро. Який курс встановив НБУ

Нагадаємо, Нацбанк на 29 січня встановив офіційний курс євро на рівні попереднього дня - 51,23 гривень. Офіційний курс долара останніми днями істотно знизився - з 19 по 29 січня на 0,64 гривні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував динаміку долара. Він привітав триваюче зниження курсу долара щодо інших валют світу й охарактеризував її як "чудовий" результат для американського бізнесу та просування експорту товарів США на світовий ринок. Трамп сказав, що він не стурбований девальвацією долара.