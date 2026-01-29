Снова рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУ

Официальный курс евро на 30 января установлен НБУ на уровне 51,24 гривны, что является новым рекордным значением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро достиг 51,24 гривны
Курс доллара подрос на 8 копеек - до 42,85
В обменниках евро выросло к 51,64 гривен
НБУ установил официальній курс евро на 30 января на уровне 51,24 гривен, что на 1 копейку больше значений предыдущего дня, но является рекордным значением. Точный курс евро на завтра составляет 51,2423 гривны.
С 1 января официальный курс евро вырос на 1,45 гривен.
Официальный курс доллара на 30 января составляет 42,85 гривен (+0,08 гривен к значению предыдущего дня).
На наличном рынке к 16:30 29 января курс покупки евро составил 50,92 гривен, а курс продажи - 51,64 гривен.
Вчера торги на межбанке закрылись курсами покупки-продаж на уровне 51,23-51,25 гривен. Эти значения выше курсов по состоянию на 1 января (49,42-49,53 гривен) на 1,72-1,81 гривен.
Средний курс продажи доллара в кассах банков и обменниках составил 42,58 гривен, а курс продажи - 43,13 гривен.
Напомним, Нацбанк на 29 января установил официальный курс евро на уровне предыдущего дня - 51,23 гривен. Официальный курс доллара последними днями существенно снизился - с 19 по 29 января на 0,64 гривны.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал динамику доллара. Он приветствовал длительное снижения курса доллара по отношению к другим валюта мира и охарактеризовал ее как “отличный” результат для американского бизнеса и продвижения экспорта товаров США на мировой рынок. Трамп сказал, что он не обеспокоен девальвацией доллара.