Снова рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУ

Курс валют: главное

Официальный курс евро достиг 51,24 гривны

Курс доллара подрос на 8 копеек - до 42,85

В обменниках евро выросло к 51,64 гривен

НБУ установил официальній курс евро на 30 января на уровне 51,24 гривен, что на 1 копейку больше значений предыдущего дня, но является рекордным значением. Точный курс евро на завтра составляет 51,2423 гривны.

С 1 января официальный курс евро вырос на 1,45 гривен.

Официальный курс доллара на 30 января составляет 42,85 гривен (+0,08 гривен к значению предыдущего дня).

Курс евро достиг нового рекорда (инфографика РБК-Украина)

Курс в обменниках и на межбанке

На наличном рынке к 16:30 29 января курс покупки евро составил 50,92 гривен, а курс продажи - 51,64 гривен.

Вчера торги на межбанке закрылись курсами покупки-продаж на уровне 51,23-51,25 гривен. Эти значения выше курсов по состоянию на 1 января (49,42-49,53 гривен) на 1,72-1,81 гривен.

Средний курс продажи доллара в кассах банков и обменниках составил 42,58 гривен, а курс продажи - 43,13 гривен.