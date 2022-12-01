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Знову в посольстві. В Іспанії виявили чергову посилку з вибухівкою

Фото: в Іспанії виявили чергову посилку з вибухівкою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Іспанії виявили чергову посилку з вибуховою речовиною. Цього разу бомбу знайшли у посольстві США у Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Ще одна посилка, ймовірно, з вибухівкою виявлена у посольстві США в Мадриді, будівля оточена", - йдеться у повідомленні іспанської поліції.

Як повідомлялося, 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час огляду коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі.

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ІспаніяМадридВибух