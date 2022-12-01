Снова в посольстве. В Испании обнаружили очередную посылку со взрывчаткой

В Испании обнаружили очередную посылку со взрывчатым веществом. На этот раз бомбу нашли в посольстве США в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
"Еще одна посылка, вероятно, со взрывчаткой обнаружена в посольстве США в Мадриде, здание окружено", - говорится в сообщении испанской полиции.
Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.
Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.
Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.