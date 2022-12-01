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Снова в посольстве. В Испании обнаружили очередную посылку со взрывчаткой

Фото: в Испании обнаружили очередную посылку со взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Испании обнаружили очередную посылку со взрывчатым веществом. На этот раз бомбу нашли в посольстве США в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Еще одна посылка, вероятно, со взрывчаткой обнаружена в посольстве США в Мадриде, здание окружено", - говорится в сообщении испанской полиции.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

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