Знову погрожують. МЗС РФ назвало умови для майбутнього продовження "зернової угоди"

МЗС Росії знову пригрозило, що "зернову угоду" не буде продовжено. При цьому у відомстві назвали п'ять умов для подальшого продовження і розширення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ .

"Проблеми із заявленою гуманітарною складовою "оборудки" - українське зерно вивозиться морським коридором переважно до держав із високим рівнем доходів і вище середнього, зокрема на "ситі" європейські ринки... Поставки російської продукції, навіть безоплатна передача добрив найбіднішим країнам, продовжують стикатися з блокуючим впливом незаконних односторонніх санкцій", - заявили у відомстві.

У МЗС РФ заявили, що для продовження "зернової угоди" після 17 липня мають бути виконані такі умови:

перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT;

постачання запчастин;

розблокування транспортної логістики та страхування;

реанімування аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

"розморожування" активів російських компаній.

"Без виконання цих вимог ні про яке розширення "чорноморської ініціативи" в принципі не йдеться, а саму домовленість буде припинено після 17 липня", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про продовження дії "зернової угоди" ще на два місяці. Цю інформацію підтвердили і в Україні.

Пізніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що продовження "зернової угоди" - хороша новина для всього світу.

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