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Снова угрожают. МИД РФ назвал условия для будущего продления "зернового соглашения"

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Четверг 18 мая 2023 19:12
Снова угрожают. МИД РФ назвал условия для будущего продления "зернового соглашения" Фото: МИД РФ назвал условия для будущего продления "зернового соглашения" (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

МИД России снова пригрозил, что "зерновое соглашение" не будет продлено. При этом в ведомстве назвали пять условий для дальнейшего продления и расширения сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" - украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки... Поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ заявили, что для продления "зернового соглашения" после 17 июля, должны быть выполнены следующие условия:

  • переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;
  • поставки запчастей;
  • разблокирование транспортной логистики и страхования;
  • реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
  • "разморозка" активов российских компаний.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении действия "зерновой сделки" еще на два месяца. Эту информацию подтвердили и в Украине.

Позже генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продление "зерновой сделки" - хорошая новость для всего мира.

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