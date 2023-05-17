Генсек ООН про продовження "зернової угоди": хороша новина для всього світу

Продовження експорту сільськогосподарських товарів Чорним морем, про яке сьогодні домовилися Україна, Туреччина, ООН та Росія, є гарною новиною для всього світу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.