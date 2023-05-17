Генсек ООН про продовження "зернової угоди": хороша новина для всього світу
Продовження експорту сільськогосподарських товарів Чорним морем, про яке сьогодні домовилися Україна, Туреччина, ООН та Росія, є гарною новиною для всього світу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Продовження ("зернові угоди" - ред.) - хороша новина для всього світу", - наголосив Гутерреш.
За словами генсека ООН, він сподівається, що експорт продовольства та добрив, включаючи аміак, з Росії та України зможе безпечно та передбачувано досягти глобальних каналів постачань.
Нагадаємо, минулого тижня 11 травня почалися переговори щодо продовження "зернової угоди", термін дії якої закінчувався 18 травня.
Сьогодні, 17 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "зернову угоду" продовжили ще на два місяці.
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