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Знову обмеження: "Укренерго" анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада

20:20 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: "Укренерго" анонсувало відключення світла на завтра (Getty Images)

Завтра, 14 листопада, у частині українських областей цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили в компанії, обмеження торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.

За інформацією Укренерго, графіки діятимуть у таких форматах:

  • для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності;

  • для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

Енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене обладнання та мережі якомога швидше.

Громадян закликають перевіряти актуальні графіки відключень безпосередньо на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що через аварію в електромережі частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області може залишатися без світла до 20 годин на добу.

Водночас, як пояснювали у ДТЕК, тривалі відключення електроенергії у регіоні спричинені пошкодженням 10 енергетичних об'єктів компанії протягом останнього тижня.

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