Знову обмеження: "Укренерго" анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада

Нагадаємо, що через аварію в електромережі частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області може залишатися без світла до 20 годин на добу.

Водночас, як пояснювали у ДТЕК, тривалі відключення електроенергії у регіоні спричинені пошкодженням 10 енергетичних об'єктів компанії протягом останнього тижня.