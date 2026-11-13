Знову обмеження: "Укренерго" анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада

Завтра, 14 листопада, у частині українських областей цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили в компанії, обмеження торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.
За інформацією Укренерго, графіки діятимуть у таких форматах:
для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.
Енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене обладнання та мережі якомога швидше.
Громадян закликають перевіряти актуальні графіки відключень безпосередньо на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.
Нагадаємо, що через аварію в електромережі частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області може залишатися без світла до 20 годин на добу.
Водночас, як пояснювали у ДТЕК, тривалі відключення електроенергії у регіоні спричинені пошкодженням 10 енергетичних об'єктів компанії протягом останнього тижня.