Снова ограничения: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения света на 14 ноября

Завтра, 14 ноября, в части украинских областей круглосуточно введут графики отключения света из-за повреждения энергосистемы в результате вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отметили в компании, ограничения коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.
По информации Укрэнерго, графики будут действовать в следующих форматах:
для промышленности введены графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 3 очередей.
Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети как можно скорее.
Граждане призывают проверять актуальные графики отключений непосредственно на официальных страницах своего оператора системы распределения.
Напомним, что из-за аварии в электросети часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области может оставаться без света до 20 часов в сутки.
В то же время, как объясняли в ДТЭК, длительные отключения электроэнергии в регионе были вызваны повреждением 10 энергетических объектов компании в течение последней недели.