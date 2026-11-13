Снова ограничения: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения света на 14 ноября

Напомним, что из-за аварии в электросети часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области может оставаться без света до 20 часов в сутки.

В то же время, как объясняли в ДТЭК, длительные отключения электроэнергии в регионе были вызваны повреждением 10 энергетических объектов компании в течение последней недели.