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Знову хочуть Херсон взяти. Окупант розповів про підготовку вагнерівців до чергового наступу

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Росія, Середа 19 квітня 2023 19:03
Знову хочуть Херсон взяти. Окупант розповів про підготовку вагнерівців до чергового наступу Фото: окупант розповів про підготовку вагнерівців до чергового наступу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець у розмові з дружиною розповів про те, що їх готують до чергової спроби захопити Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За його словами, окупантів змушують проводити розмінування раніше захоплених територій. Їм наказали відбити острів неподалік Херсону.

"Плаваємо, розміновуємо. Готується наступ, а ми шлях їм робимо. Сьомого числа будемо наступати, ми на них. Додому хочу дуже", - говорить росіянин.

Він також скаржиться, що через конфлікти у вищому командуванні припиняють набори охочих у ПВК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовий поскаржився дружині, що його разом з іншими окупантами постійно обстрілюють українські військові. Через це армія РФ зазнає значних людських втрат.

Також раніше ми писали, що у черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.

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