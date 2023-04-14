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Тільки встигай 200-х вивозити. Окупант поскаржився на велику кількість озброєння ЗСУ (перехоплення)

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Росія, П'ятниця 14 квітня 2023 18:54
Тільки встигай 200-х вивозити. Окупант поскаржився на велику кількість озброєння ЗСУ (перехоплення) Фото: оОкупант поскаржився на велику кількість озброєння ЗСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий поскаржився дружині, що його разом з іншими окупантами постійно обстрілюють українські військові. Через це армія РФ зазнає значних людських втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Росіянин скаржиться на те, що Україна постійно отримує озброєння від Великої Британії, США та Німеччини. Через це українські військові мають змогу вести постійні обстріли по позиціях окупантів.

"Три дні коїлося чорти-що. Тут у Торську п*пець що творять, виродки. Тільки встигай 200-х, 300-х вивозити. Плюс ще якісь шість 200-х лежать, не знаю, чиї навіть", - розповідає він.

Він також поскаржився, що в один з днів ЗСУ нанесли по його позиції 36 ударів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.

Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.

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