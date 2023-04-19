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Снова хотят Херсон взять. Оккупант рассказал о подготовке вагнеровцев к очередному наступлению

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Россия, Среда 19 апреля 2023 19:03
Снова хотят Херсон взять. Оккупант рассказал о подготовке вагнеровцев к очередному наступлению Фото: оккупант рассказал о подготовке вагнеровцев к очередному наступлению (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий в разговоре с супругой рассказал о том, что их готовят к очередной попытке захватить Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По его словам, окупантов заставляют проводить разминирование ранее захваченных территорий. Им приказали отбить остров недалеко от Херсона.

"Плаваем, разминируем. Готовится наступление, а мы путь им делаем. Седьмого числа будем наступать, мы на них. Домой хочу очень", - говорит россиянин.

Он также жалуется, что из-за конфликтов в высшем командовании прекращают наборы желающих в ПИК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военный пожаловался жене, которую вместе с другими оккупантами постоянно обстреливают украинские военные. Из-за этого армия РФ несет значительные человеческие потери.

Также ранее мы писали, что в очередном перехвачены разведки, российский оккупант жалуется жене о боевых действиях на территории Украины. Все солдаты согласны вернуться домой, а половина выданных автоматов – клинит.

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