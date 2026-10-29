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Знову графіки: як виключатимуть світло 30 жовтня

19:41 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

У низці областей України завтра, 30 жовтня, продовжили погодинні відключення електроенергії. Доходитиме до обмежень обсягом 2,5 черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Графіки 30 жовтня

30 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що у частині областей України у четвер, 29 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Крім того, 27 жовтня в Україні знову оголосили погодинні відключення електроенергії.

Також повідомлялося, що частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці.

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