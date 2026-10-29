Знову графіки: як виключатимуть світло 30 жовтня

У низці областей України завтра, 30 жовтня, продовжили погодинні відключення електроенергії. Доходитиме до обмежень обсягом 2,5 черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.
30 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що у частині областей України у четвер, 29 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Крім того, 27 жовтня в Україні знову оголосили погодинні відключення електроенергії.
Також повідомлялося, що частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці.